احمد خميس

اقتيدت مواطنتان الى احد مخافر محافظة حولي لإصرار صاحب محل تجاري متخصص في بيع ادوات المكياج والعطور على ملاحقة السيدتين قضائيا واتهامهما بالسرقة، وأرفق صاحب المحل دليل إدانة وهو عبارة عن مقطع مصور يظهر السيدتين وهما تقومان بإخفاء عطورات وأدوات زينة باهظة الثمن داخل حقيبتيهما اليدويتين.

وبحسب مصدر امني فإن صاحب محل عطور حضر الى المخفر وقال ان عمالا في المحل رصدوا دخول السيدتين وشاهدوا قيامهما بإخفاء بعض الأغراض مضيفا انه وبدون ان تشعر السيدتان ذهب احد العمال الى كاميرات المراقبة وتتبع التسجيلات ليجد ان السيدتين قامتا بوضع اغراض.

وعليه تم الاتصال بعمليات الداخلية وحضرت دورية وتم الإمساك بالسيدتين اللتين حاولتا دفع قيمة الأغراض التي ضبطت بحوزتهما ولكن صاحب المحل تمسك بالرفض ليتم تسجيل قضية سرقة.