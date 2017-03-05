عبدالله قنيص

أبدت مواطنة استعدادها لدفع مبلغ وقدره 3300 دينار لخادمتها السيلانية مقابل عدم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها بما في ذلك إحالتها إلى القضاء وعدم تمكنها من استقدام أي عمالة منزلية.

وأكـــدت المواطنـــــة استعدادها لتقديم كل مستحقات الخادمة لديها نظير عمل بدون مقابل مادي لمدة 4 سنوات، وتأتي القضية التي وجه مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة اللواء طلال معرفي مدير إدارة العمالة المنزلية محمد العجمي بمتابعتها، وتأتي هذه القضية عقب اسابيع من قصة مماثلة تعلقت بعدم دفع رواتب لخادمة آسيوية لمدة 11 عاما وهو ما نشرته «الأنباء» في حينه.

وبحسب مصدر أمني فإن مندوبا عن السفارة السيلانية تقدم إلى مكتب مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة اللواء طلال معرفي وطلب مقابلته وانطلاقا من سياسة الباب المفتوح التي يتبعها اللواء معرفي حدث اللقاء ليبلغ المندوب بأن هناك خادمة لجأت إلى السفارة وأبلغت بأنها لم تتقاض راتبا لمدة 4 سنوات، حيث كانت كفيلتها توهمها بأنها تدخر لها الرواتب، وحينما قررت السفر بشكل نهائي أبلغتها الكفيلة بأنها لن تدفع لها فلسا، وطلبت منها أن تستمر في العمل وستدفع لها راتبها كل شهر.

ومضى المصدر: استدعى اللواء معرفي مدير إدارة العمالة المنزلية ووجهه بالتحرك واتخاذ ما يلزم ليتم الاتصال على كفيلة الخادمة واخطارها بأنه سيتم وقف الكفالات عنها وملاحقتها قضائيا، وعليه أبدت السيدة استعدادا لتسوية الأمر ودفع كامل المتأخرات المستحقة للخادمة.