أكد مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات اللواء حقوقي د.فهد الدوسري ان مؤتمر الكويت الإقليمي الأول لحماية الأطفال من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي والمقرر عقده في 21 مارس الجاري تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك يستهدف الخروج بنتائج وحلول لمواجهة قضايا العنف المتزايد ضد الأطفال والناتجة عن تواصلهم المستمر على مواقع التواصل الاجتماعي عبر الأجهزة والمواقع الإلكترونية وسيشارك فيه نخبة من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال من داخل الكويت وخارجها من ذوي التجارب البحثية والعلمية للتوصل إلى توصيات وقرارات من شأنها الحد من مثل هذه الظواهر السلبية.

واوضح الدوسري أنه ستقام على هامش المؤتمر العديد من ورش العمل للمزيد من التثقيف والتوعية بمخاطر وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى العديد من أوراق العمل التي تؤكد على ضرورة حماية الأطفال والعمل على غرس القيم النبيلة في نفوسهم، مشددا على أهمية حماية الأطفال ورعاية حقوقهم واحتوائهم وتنشئتهم التنشئة السليمة وفقا للقواعد والمبادئ الأخلاقية والأعراف الإنسانية هي أولوية من أولويات الكويت، فتهيئة البيئة المناسبة للطفل ووقايته من سبل الاستغلال بأنواعها وخصوصا ما برز في الفترة الأخيرة بوصفه أشد صور الاستغلال خطورة وهو الشكل الإلكتروني للاستغلال الجنسي للأطفال محل اهتمام المسؤولين والمختصين في الكويت.

واختتم الدوسري قائلا إن المؤتمر يسعى إلى الحفاظ على بيئة مواتية لأطفالنا خالية من المشاكل لإعداد جيل معافى، واستشعارا من المؤسسة الأمنية بأهمية دورها الاجتماعي وضرورة المشاركة في هذا التوجه والذي يشمل عدة محاور ومن بينها الاهتمام بالنواحي التشريعية وسن وتطوير الأنظمة المتعلقة بهذا الشأن وتحديث الأساليب التوعوية للأطفال ولأولياء الأمور على حد سواء من سلبيات الشبكة العنكبوتية.