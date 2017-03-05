هاني الظفيري

نقلت جثة وافدة هندية إلى الطب الشرعي يوم أمس اثر إقدامها على الانتحار داخل مستشفى الطب النفسي والذي نقلت إليه كونها تعاني من اضطرابات نفسية، وقال مصدر أمني إن الوافدة من مواليد 1979 ودخلت إلى المستشفى بتاريخ 2017/3/1.

لفظ وافد بنغالي انفاسه الأخيرة متأثرا بالجروح الخطيرة التي اصابته نتيجة تعرضه للدهس قبل 48 ساعة، وبحسب مصدر امني فان الوافد توفي داخل غرفة العناية الفائقة والتي اودع فيها وعليه تم اعادة تصنيف القضية من دهس واصابة الى دهس ووفاة، وكانت عمليات الداخلية تلقت بلاغا يوم الأربعاء الماضي عن وقوع حادث دهس في منطقة الواحة حيث سارع رجال الأمن وتبين ان الداهس بنغالي وكذلك المدهوس ليتم نقل الداهس الى المخفر والمدهوس الى المستشفى.

من جانب اخر، سقط ٦ مواطنين مطلوبين بقضايا مالية وأخرى مدنية في نقطتي تفتيش لرجال أمن مبارك الكبير، كما تم ضبط ١٨ شخصا لا يحملون إثباتا شخصيا وتحرير ٣٢ مخالفة مرورية، وحجز مركبة واحدة مخالفة وإحالتها إلى كراج الحجز.



وكان رجال الأمن بدوريات إسناد محافظة مبارك الكبير وبأوامر وتعليمات من مدير الامن اللواء فراج الزعبي بضرورة عمل نقاط تفتيش وتكون بوقت واحد لضبط المخالفين والمطلوبين، حيث أمر رئيس القسم مجموعة من الضباط والأفراد بإقامة نقطتي تفتيش في وقت واحد، الأولى عند مدخل منطقتي القرين والقصور من طريق الفحيحيل السريع والأخرى مقابل مدخل منطقة صباح السالم واستمرت النقطتان لساعتين ونصف الساعة، كذلك ضبط رجال دوريات مرور محافظة مبارك الكبير مواطنا مستهترا تجاوز الاشارة المرورية الحمراء وعرقل حركة السير واستعرض بها.