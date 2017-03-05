محمد الجلاهمة

علمت «الأنباء» ان مديري أجهزة أمن الدولة في دول مجلس التعاون سيعقدون اجتماعا مهما في الكويت خلال الأيام القليلة المقبلة لبحث مستقبل المنطقة في مرحلة «ما بعد داعش»، خاصة في ظل تقارير تؤكد وضع نهاية لهذا التنظيم المتطرف بشكل كبير بنهاية العام 2017.

ويترأس وفد الكويت وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون أمن الدولة الداخلي والخارجي اللواء عصام النهام.

وبحسب مصدر مطلع فإن الاجتماع سيناقش جملة من الموضوعات المهمة خاصة فيما يتعلق بالإرهاب وسبل ملاحقة الخلايا الإرهابية في دول مجلس التعاون، وآليات لتفعيل التنسيق القائم وسرعة تبادل المعلومات، خاصة ان التنظيمات الإرهابية عملها متشعب وفي الغالب يكون لهذه التنظيمات امتدادات اقليمية.

ومن المتوقع ان يسفر الاجتماع المهم عن جملة من التوصيات ترفع الى وزراء الداخلية لاعتماد تنفيذها.