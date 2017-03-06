- الفهد شهد بروفة حفل تخريج الدفعة 43 الطلبة الضباط و28 اختصاص و9 للطالبات
مشاري المطيري
أصدر وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد امس قرارا بتدوير عدد من ضباط الإدارة العامة للمرور وضباط في مراكز الخدمة وذلك من رتب عقيد حتى نقيب، وفيما يلي اسماء المشمولين بالتنقلات ومحل كل منهم:
قطاع المرور
٭ إدارة مرور محافظة مبارك الكبير
- عقيد سعود عايش فراج سفر الحسيني ـ رئيس قسم تنظيم السير
٭ إدارة مرور محافظة الأحمدي
- نقيب عبدالله محمد مونس راجح العتيبي ـ رئيس قسم تنظيم السير
٭ إدارة شؤون الجنسية والجوازات
- رائد خالد حمد خالد الحمد المبارك الصباح ـ رئيس قسم الرقابة والتفتيش
الإدارة العامة لمراكز الخدمة
٭ إدارة رعاية المتقاعدين
- رائد محمد أحمد حمود الجبري ـ رئيس قسم خدمة الضباط المتقاعدين
- رائد وايل عايض عبدالله العتيبي ـ رئيس قسم خدمة ضباط الصف والأفراد
٭ إدارة مراكز الخدمات الخاصة
- نقيب صلاح حمود راشد حمود المضيد البحيري ـ مشرف مركز خدمة مطار الكويت الدولي
- نقيب خالد مرزوق قبلان داحي العازمي ـ مشرف مركز خدمة جامعة الكويت
٭ إدارة مراكز خدمة محافظة العاصمة
- رائد عبدالله سعود عبدالعزيز العجمي ـ مشرف مركز خدمة الدعية
٭ إدارة مراكز خدمة محافظة الفروانية
- رائد سامي عويد سلطان مشعان العنزي ـ مشرف مركز خدمة خيطان
- نقيب أحمد صالح ذياب عوض الحسيني ـ مشرف مركز خدمة عبدالله المبارك
- نقيب يوسف مهلي ندا بداي المطيري ـ مشرف مركز خدمة الحكومة مول جليب
٭ إدارة مراكز خدمة محافظة الجهراء
- نقيب فايز صياح عجيل غيث الحربي ـ مشرف مركز خدمة جابر الأحمد
- نقيب شبيب صقر شبيب صقر فرهود الرشيدي ـ مشرف مركز خدمة سعد العبدالله
٭ إدارة مراكز خدمة محافظة الأحمدي
- مقدم صلاح ناصر فهد منصور العجمي ـ مشرف مركز خدمة الفنطاس
- نقيب عبدالله محمد عايض مرزوق المطيري ـ مشرف مركز خدمة أبوحليفة
٭ إدارة مراكز خدمة محافظة مبارك الكبير
- رائد وليد علي عبدالله خليل العيبان ـ مشرف مركز خدمة العدان قطعة 2
- نقيب سعد عبدالله سعد جلال سعود السهلي ـ مشرف مركز خدمة مبارك الكبير
من جهة اخرى أعرب وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد عن خالص تقديره للجهود التي يبذلها القائمون على بروفات حفل تخريج الطلبة الضباط، ونقل إليهم تحيات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق م. الشيخ خالد الجراح الصباح.
كان الفريق الفهد قد شهد بروفة لحفل التخرج الطلبة الضباط بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية ـ الدفعة 43 من الطلبة الضباط و28 لضباط الاختصاص والتاسعة للطالبات الضباط من معهد الشرطة النسائية، بحضور وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الآمن الخاص اللواء محمود الدوسري ووكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم والتدريب اللواء فيصل النواف ومدير عام أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية بالتكليف اللواء ناصر بورسلي، ومدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني العميد عادل الحشاش.