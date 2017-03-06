مشاري المطيري
تمكن رجال جمارك المطار من ضبط وافدين أحدهما عربي الجنسية والآخر آسيوي بعد العثور بحوزتهما على مواد مخدرة.
وذكر المتحدث الرسمي للإدارة العامة للجمارك مشعل الجريد أن رجال جمارك مطار الكويت الدولي ضبطوا وافدا عربي الجنسية حاول تهريب كيس من مادة الماريغوانا المخدرة كان مخبأة بداخل ملابسه الشخصية، وأضاف ان فريق الجوالة الجمركي بالمطار اشتبهوا في وافد آسيوي الجنسية وعندما اقتربوا منه ظهرت عليه علامات الارتباك فتم استيقافه واصطحابه للتفتيش وعثر بحوزته على ٥ أكياس من مادة الشبو المخدرة مخبأة بداخل كيس يحتوي على الفلفل وأحيل المتهمان مع المضبوطات الى جهة الاختصاص.