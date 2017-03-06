هاني الظفيري

تمكن رجال أمن محافظة حولي من إلقاء القبض على شابين من الجنسية الايرانية يقومان بسلب الاشخاص بارتدائهما الزي العسكري ويدعيان انهما من رجال المباحث ليتم إحالتهما الى الادارة العامة للمباحث الجنائية للتحقيق معهما ومعرفة كمية السرقات التي قاما بارتكابها ورفع تقرير بالواقعة.

وقال مصدر أمني إن بلاغات عديدة تقدم بها في الايام الماضية أشخاص يفيدون بتعرضهم للسلب عن طريق شخصين يرتديان الزي العسكري، وعليه تم عمل كمين بتعليمات من الفريق سليمان الفهد وإشراف اللواء إبراهيم الطراح، فتم رصد الشخصين وملاحقتهما دون علمهما، وبعد تنفيذهما للعملية تمت مداهمتهما وضبطهما، واتضح أن الشخصين وافدان من الجنسية الايرانية وعثر معهما على هواتف نقالة بالاضافة الى مبلغ مالي وقام رجال الأمن بتسجيل قضية وإحالة المتهمين الى جهة الاختصاص.