هاني الظفيري

أبلغ مواطن غرفة عمليات الداخليــــة مساء أمس الأول عن هجوم تعرض له على يد زوجته في منطقة سلوى وعلى الفور توجه رجال الأمن والنجدة وتم العثور على الزوجة التي تبين أنها تعرضت للضرب.

وقال مصدر أمني إن بلاغا ورد من مواطن في العقد الرابع من العمر بأن خلافا وقع بينه وبين «أم العيال»، فتطور حتى لحقت به وبيدها «سكين» واتضح فور وصول الدوريات الى موقع البلاغ أن الزوج كاذب كونه هرب من الموقع، وأفادت الزوجة بأن الزوج قام بالاعتداء عليها بالضرب، وبالاستعلام عنه بعد إعطاء رجال الأمن أحد إثباتاته الشخصية تبين بأنه مطلوب لعدد من القضايا وعليه توجهت الزوجة الى المخفر، وجار تسجيل قضية.