هاني الظفيري

نقل شاب أردني إلى مستشفى مبارك بعد تعرضه لعدد من الطعنات على يد شقيقه بعد خلاف نشب بينهما في مسكنهما بمنطقة السالمية وتم تسجيل قضية.

وقال مصدر أمني إن بلاغا ورد إلى غرفة عمليات الداخلية عن وقوع مشاجرة بين شقيقين في منطقة السالمية وتحديدا بشارع عمان وعليه توجه رجال الأمن إلى الموقع وتم العثور على آثار الدماء وعند انتقال رجال الأمن إلى مستشفى مبارك تم العثور على شاب من الجنسية الأردنية تعرض لعدد من الطعنات في انحاء متفرقة من جسده وأفاد أفراد أسرته بأن شقيقه هو من قام بتوجيه الطعنات إليه ما أسفر عن دخوله العناية المركزة وجار التحقيق في الواقعة وضبط الجاني.