أحمد خميس

أقدم وافدان سائق بنغالي وخادمة هندية على الانتحار، وكانت غرفة العمليات قد أحالت الى مخفر الفنطاس بلاغا بوجود حالة انتحار في عمارة 19 ش5 ق1 فتوجهت إحدى الدوريات الى موقع البلاغ، حيث شوهد المتوفى معلقا بحبل معقود في باب غرفته، وتبين أن المنتحر بنغلاديشي الجنسية ويعمل سائقا، وأحيلت الجثة الى الطب الشرعي.

في سياق متصل، أحالت غرفة العمليات بلاغا الى مخفر الجليب يفيد بانتحار خادمة من الجنسية الهندية، فانتقلت إحدى الدوريات الى موقع البلاغ، حيث شوهدت الجثة معلقة في قطعة قماش زرقاء في دورة المياه، وأمرت النيابة بإحالة الجثة الى الطب الشرعي وانتداب الأدلة الجنائية، وأحيلت القضية الى جهة الاختصاص.