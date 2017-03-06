أحمد خميس

قام لص بمراقبة وافد مصري بمنطقة المهبولة ورصد تحركاته بالدخول والخروج من مسكنه، وفي احد الأيام عندما خرج المصري من الشقة للعمل تسلل اللص الى داخل الشقة بطريقة جهنمية حتى لا يكتشفه احد، وقام بتقليب الشقة والبحث عن مبتغاه حتى عثر على الشنطة، التي تحتوي على مبلغ كبير يحتفظ به المصري الذي ينوي السفر الى بلده، حيث وجد مبلغ 4 آلاف دولار اميركي، ولم يكتف اللص بالمبلغ، إذ أراد ان يعكر صفو حياة المصري وقام بسرقة جواز السفر والتلفون وتذكرة الطيران، وفر هاربا، وعند عودة المصري اكتشف السرقة وقام بتسجيل قضية في مخفر الفنطاس.