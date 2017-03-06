محمد الدشيش
انقذت فرقتا إطفاء الجليب والعارضية صباح امس طفلة احتجزت في شقة بعد نشوب الحريق في نفس العمارة التي تتكون من أربعة أدوار بمنطقة جليب الشيوخ.
وقال رئيس مركز إطفاء جليب الشيوخ المقدم نواف شافي انه تم توجه فرقتي إطفاء جليب الشيوخ والعارضية للحادث وعند وصول الفرق تبين وجود طفلة محتجزة في غرفة بالدور الرابع وعلى الفور تم انقاذها وتسليمها للطوارئ الطبية لانها أصيبت بحالة اختناق وحروق بسيطة متفرقة بالجسم وتمت مكافحة الحريق والسيطرة عليه قبل الانتشار وجار التحقيق في سبب الحريق من قبل وحدة التحقيق في أسباب الحريق التابعة للإدارة العامة للإطفاء.