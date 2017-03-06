مؤمن المصري

قضت الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار ضرار الوقيان برفض الاستئناف وتأييد حكم محكمة أول درجة القاضي برفض دعوى تصفية وحل شركة مقاولات عامة وتعيين مصف قضائي كانت قد رفعتها سيدة أعمال ضد مستثمر كندي وتقضي بصورية عقد الشركة.

كانت المدعية قد أقامت دعوى ضد شريكها المستثمر الكندي طالبت فيها بتصفية شركة مقاولات عامة بينهما وحساب نصيبها من الأرباح ورأس المال وتسليم كل شريك نصيبه منها.

وحضر أمام المحكمة المحامي غانم الصهيل وكيلا عن المستثمر الكندي وادعى فرعيا بطلب القضاء بصورية عقد تأسيس الشركة بينهما صورية مطلقة وإعمال آثار العقد الحقيقي العرفي بين الأطراف وطلب رفض الدعوى الأصلية بتصفية الشركة لعدم قيامها على سند قانوني سليم وتمسك بحق المستثمر الكندي برأسمال الشركة كاملا وعدم أحقية المدعية أصليا بأي حصص في رأس المال أو الأرباح.

وحيث إن المحكمة قد نظرت الدعوى على النحو الوارد وقبلت الدعويين الأصلية والفرعية شكلا وأخذت بدفاع ودفوع المحامي غانم الصهيل وقضت بصورية عقد تأسيس الشركة ورفض دعوى المدعية أصليا بتصفية الشركة وتقسيم رأس المال والأرباح.