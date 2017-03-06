طالب وافد من الجنسية المصرية بإنصافه ورفع الظلم عنه، مؤكدا انه لم يتقاض راتبا منذ 9 أشهر، حيث ان الشركة التي يعمل بها قامت بحجز جواز سفره وأوراقه الرسمية الثبوتية.

وقال الوافد في شكواه لـ «الأنباء»: قدمت الى الكويت في شهر مارس 2016 على احدى الشركات براتب 250 دينارا شهريا نظير عمل محدد أقوم به، كما هو مدون في اذن العمل، الا أنني فوجئت بتشغيل حوالي 12 أو 13 ساعة يوميا بأعمال غير المتفق عليها، ولم أتقاض راتبي طوال 9 أشهر وايضا قامت الشركة بتسكيني في مكان العمل (المكتب) دون توفير أي ادنى لوازم الاقامة (اسرة - اغطية) في ظروف قاسية جدا وخاصة في الشتاء القارس البرودة، وكنت أفترش الارض وألتحف السقف.

واضاف الوافد: قامت الشركة بحجز جواز سفري واوراقي الثبوتية الرسمية، وتهديدي بالترحيل من البلاد، حيث انني تقدمت بشكوى في ادارة منازعات العمل التابعة لوزارة الشؤون بتاريخ 14 ديسمبر الماضي للمطالبة بمستحقاتي خلال تلك الفترة وايضا جواز سفري، وحتى الآن لم اتلق اي رد.

وزاد: أرفع شكواي هذه اليكم، مخاطبا قلوبكم الرحيمة، وضمائركم الحية، ان تنظروا في أمري بعين الرأفة وترفعوا الظلم عني، حتى أتمكن من استرداد حقوقي المسلوبة.