مؤمن المصري
قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبدالله العثمان بحبس مقيم سنتين مع الشغل والنفاذ وأمرت بإبعاده عن البلاد عقب انتهاء مدة العقوبة بعد إدانته بسرقة صالون نسائي عن طريق الكسر.
وأمام المحكمة حضرت المحامية بشرى الهندال وترافعت شفاهة فدفعت بتوافر أركان الجريمة بحق المتهم وأن اعترافه أكبر دليل على ذلك، ناهيك عن أن سجله الجنائي حافل بمثل هذه الجرائم وهو ما أكدته تحريات المباحث، وطالبت الهندال في ختام مرافعتها بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم وادعت مدنيا بمبلغ ٥٠٠١ دينار على سبيل التعويض المؤقت.