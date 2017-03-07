مؤمن المصري

قضت الدائرة الخامسة بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار إبراهيم العبيد بإلغاء حكم أول درجة بتغريم مواطن خمسة آلاف دينار وقضت ببراءته من تهمتي حيازة سلاح وذخيرة دون ترخيص. إذ ذكر الضابط انه عثر في مركبة المواطن خلال حملة على حقيبة سوداء قام بفتحها فوجد فيها مسدسا وعلبة بها 37 طلقة مما تستعمل في ذات السلاح.

وبمواجهة السائق بالمضبوطات أقر بأنه يعمل سائقا لدى مالك السيارة ـ المتهم ـ وأن الأخير طلب منه إحضارها من مدينة الكويت إليه بمنطقة القرين وأن السلاح والذخيرة تخصان مالك السيارة. فحضر المتهم بموقع الضبط وبمواجهته أقر بحيازته للسلاح والذخيرة.

وحضر المحامي عبدالله العلندا عن المتهم الأول أمام محكمة الاستئناف وترافع شفاهة دافعا ببطلان رواية ضابط الواقعة وعدم معقوليتها حيث إن المتهم وسائقه أنكرا ما قرره الضابط منذ بداية التحقيقات.