أحمد خميس

امر وكيل نيابة حولي بتسجيل قضية شروع في القتل بحق شخص جار ضبطه واحضاره، فيما ارفق في ملف القضية تقرير حافل يؤكد تعرض المجني عليه لجريمة بشعة كما تبين من معاينة مركبة المبلغ ان سيارته تحولت الى شبه سيارة بعد ان قام الجاني بالاصطدام بمركبة الزوج المخدوع عدة مرات واتلف مركبات اخرى تصادف وجودها في محيط المكان والهرب بزوجة المبلغ.

وبحسب مصدر امني فإن مواطنا في العقد الرابع من عمره قال انه وخلال تواجده مقابل مستشفى خاص (في الجابرية) في منطقة حولي، شاهد مركبة زوجته الالمانية، فاتصل بها عدة مرات ووجد ان هاتفها مغلق، وازاء هذا الوضع المحير اضطر المواطن الى ان ينتظر الى جوار مركبة زوجته للوقوف على تفسير لهذا الوضع الغريب.

واضاف المبلغ انه بعد نحو ساعتين من انتظاره فوجئ بسيارة فارهة تتوقف الى جوار مركبة زوجته، وحينما نظر بعينيه اذ وجد زوجته الخائنة برفقة شخص غريب، فاندفع في محاولة لانزالها، واذ بمرافقها يقوم بالاصطدام بمركبته عدة مرات.

وترتب على الاصطدام الاصابة بجرح قطعي في الرأس وكذلك كسران في الساق اليمنى والكاحل والاخرى بالركبة اليمنى وحدوث نزيف وكذلك حطم مركبته بالكامل ولاذ بالفرار بمجرد علمه بقدوم الشرطة واصطدم بعدة مركبات تصادف وجودها في مكان الواقعة بصحبته زوجة المبلغ، وسجلت قضية تصادم بمخفر الجابرية دون اثبات الوقائع الاخرى.