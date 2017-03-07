وضع رجال الأمن العام نهاية لأسطورة السطو على قائدي المركبات بتوقيفهم 3 أشقياء استهدفوا قائدي التاكسي الجوال ونفذوا ما لا يقل عن 20 قضية، منها 9 قضايا سلب بالاكراه، فيما قال مصدر امني ان احد السائقين الآسيويين المتعافين لعب دورا في ضبط التشكيل العصابي حيث قاوم اللصوص واعاق هروب احدهم وتواصل مع رجال الأمن الذين تجاوبوا مع البلاغ بشكل عاجل، وتمكنوا من ضبطه ليرشد رجال الأمن العام عن بقية اعضاء التشكيل.

وأضاف المصدر ان عمليات الأمن العام تلقت بلاغ استغاثة من وافد لدى تعرضه للسرقة بالإكراه، وحدد مكان وجوده لرجال الأمن وتم ضبط اللص الذي حال السائق دون هروبه، وباقتياده الى مديرية الأمن اعترف بأنه عضو في تشكيل عصابي يضم وافدين سوريين وشخصين بدون ويقومون بسرقة السائقين بالاكراه حيث يكونون مسلحين بساطور وسكين، وبمجرد وجودهم في منطقة نائية يقومون بإشهار إسلحتهم وإجبار السائقين على تسليم ما بحوزتهم، هذا، وأقرالمتهمون بارتكاب نحو 20 قضية من بينها 9 قضايا مسجلة رسميا.