علمت «الأنباء» ان قطاع الامن العام نفذ اول من امس واحدة من اكبر الحملات الهادفة الى ملاحقة الظواهر السلبية حتى بائعات الهوى الذين يستغلون راغبي المتعة الحرام من دون تمييز بمن فيهم الاحداث والمراهقون.

وبحسب مصدر امني، فإن حملة اول من امس والتي شارك فيها ما لا يقل عن 30 ضابطا وضابط صف وجاءت عقب تحريات اسفرت عن ضبط 50 بائعة هوى و40 متغيبا ومتغيبة من جنسيات مختلفة.

وقال المصدر: ان رجال الامن العام وفي اطار رصدهم للظواهر السلبية والاوكار المشبوهة، حددوا نحو 9 اوكار مشبوهة في مناطق تكتظ بالوافدين، وتم تحديد توقيت الدهم في السابعة من مساء اول من امس، لا سيما ان هذا التوقيت هو الانسب لاستقبال راغبي المتعة ووجود بائعات الهوى.

وتمت مداهمة الاوكار في توقيت واحد حتى لا يبلغ بعضهم بعضا، خاصة ان هناك قوادين يديرون اكثر من وكر. هذا، وجار اتخاذ اجراءات ابعاد جميع الموقوفين.