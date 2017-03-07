أحمد خميس

تقدمت سيدة «vip» الى مخفر شرطة ميدان حولي وابلغت ان مجهولا سرق مركبتها موديل 2016، وقالت المبلغة انها تركت السيارة في مواقف خاصة بها بمنطقة الشعب البحري لكنها فوجئت باختفائها وهي خارج البلاد، وسجلت قضية سرقة مركبة وتم تعميم اوصافها.

على صعيد اخر سجلت في مخفر شرطة العدان قضية سرقة مركبة ايضا وجاءت القضية حينما قال مواطن في مخفر شرطة العدان ان مركبته سرقها مجهول من نفس المنطقة.

وفي منطقة بيان تقدم مواطن من مواليد 1964 ببلاغ قال فيه ان مركبته الألمانية الفارهة تعرضت للاتلاف من قبل اطفال وسجلت قضية.

من جهة اخرى تقدم مواطن الى مخفر شرطة ميدان حولي وابلغ عن شخص شرع في سرقة دراجته النارية حيث رصد تلفيات على كيبلات حديدية مقيدة بالدراجة.