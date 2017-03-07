أحمد خميس

سجلت في مخفر شرطة صباح السالم قضية إهانة موظف عام أثناء تأدية الواجب، وجاءت القضية بعد أن تقدمت مديرة مساعدة في إحدى المدارس ببلاغ الى مخفر صباح السالم متهمة ولي أمر طالبة بإهانتها، وقالت المبلّغة إن المدعى عليه حضر الى المدرسة ودار بينه وبين الشاكية حوار وإذ به يقوم بإهانتها ويقول لها «ادخلي داخل لأحط الجوتي بحلقك»

من جهة اخرى، عادت الزوجة تاركة طفلها من زوجها الأردني لدى أهلها فسارع الزوج الى مخفر الفنطاس متهما زوجته بخطف الابن. وبحسب مصدر امني، فإن اردنيا من مواليد 1968 تقدم الى مخفر الفنطاس، وقال ان زوجته غادرت بمحض إرادته الى موطنها مصطحبة معها طفلها البالغ من العمر 5 سنوات، وذلك في تاريخ 11 فبراير، وعادت امس الاول دون ابنها، وابلغته بأن طفلها يعيش في المكان المناسب لوجوده وسط أسرتها.