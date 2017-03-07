عبدالكريم العبدالله
أيدت محكمة الاستئناف حكم أول درجة برفض الدعوى المقدمة من رئيس مكتب البحث القانوني بالقطاع المالي بوزارة الصحة في مطالبتها بمنصب مدير إدارة الشؤون القانونية والتحقيقات بالوزارة، مؤيدة احقية د.علي الخضير في المنصب، بعد قرار وزير الصحة بشأن نقله مديرا للشؤون القانونية والتحقيقات، وتأكيد ديوان الخدمة المدنية على صحة القرار، كما جاء بكتاب رئيس الديون بشأن تظلم رئيس مكتب البحث القانوني بأن المسمى الوظيفي للمتظلمة رئيس مكتب لا يعادل أي وظيفة إشرافية، وأكد في كتابه على وجود أحكام صدرت بهذا الشأن، وهذا ما أكدته محكمة الاستئناف بضرورة التدرج بالوظائف الإشرافية بدءا من رئيس شعبة وانتهاء بمدير إدارة.