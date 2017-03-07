عبدالله قنيص

اقتيد شخص من غير محددي الجنسية الى ادارة التنفيذ الجنائي تمهيدا لاحالته الى السجن المركزي لقضاء اربع سنوات خلف القضبان.

وبحسب مصدر امني فان دورية وخلال جولة لها في احدى مناطق الفروانية اشتبهت في شخص يقود مركبة حيث بدا مرتبكا ولدى الاستعلام عنه في قاعدة بيانات الداخلية تبين انه مطلوب على ذمة القضية «877/2013» حيازة سلاح وصادر بحقه حكم بالحبس 4 سنوات مع النفاذ كما انه مطلوب للتحقيق في قضية مرتبطة بالسرقة في مخفر شرطة الصليبخات.

من جهة اخرى، أبلغت مواطنة طالبة في الجامعة الأمريكية بسرقة ملابس شخصية تخصها بالإضافة إلى مبلغ 300 دينار، واتهمت الخادم الهندي الذي لاحظت انه في حالة

غير طبيعية. وأحيل البلاغ إلى جهة الاختصاص.

وعلى صعيد آخر، أبلغ وافد مصري مخفر الصليبية بقيام مجهول بإتلاف مركبته التي كانت متوقفة أمام المسجد، وقال إن المجهول حطم الزجاج الخلفي للمركبة.