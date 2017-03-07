عبدالله قنيص

قال مصدر امني ان رجال الادارة العامة للمباحث الجنائية يواصلون جهودهم لضبط المتهم الثاني في قضية سرقة مركز الدوحة والاستيلاء على جوازات سفر ومبلغ 22 الف دينار، مشيرا الى ان المتهم الاول ضبط بحوزته 11 الف دينار الى جانب حاسوب، اما الجزء الاكبر من المسروقات وهي عبارة عن الجنسيات والجوازات ومبلغ مالي مماثل لايزال برفقة المتهم الهارب.

وقال المصدر إن نشر خبر ضبط واغلاق قضية مركز الدوحة اعاق سرعة ضبط المتهم الثاني، مؤكدا في الوقت ذاته ان تأخير ضبط المتهم الثاني لا يعني انه سيفلت من الضبط، وان مسألة توقيفه مجرد وقت.

وقال مصدر امني ان رجال مباحث الجهراء العاصمة كان هناك بينهما تنسيق وبسبب هذا التنسيق تم اغلاق القضية، مشيرا الى ان وزارة الداخلية الغت الجوازات المسروقة.