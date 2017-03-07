أحمد خميس

برّأت محكمة الجنايات مواطنا من تهمة غسيل الأموال بمبلغ يقارب 100 الف دينار، والمتحصلة من جريمة اتجاره في المواد المخدرة والمؤثرة عقليا بأن قام بإخفاء وتمويه الطبيعة الحقيقية لتلك الأموال بدمجها بحسابه المصرفي لدى أحد البنوك مع علمه بكونها متحصلة من جريمة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وحضر معه المحامي علي سليمان ودفع فيها بانتفاء جريمة غسيل الأموال في حق المتهم بركنيهما المادي والمعنوي وببطلان تحريات المباحث وتناقض أقوال مجريها وكيدية الاتهام وتلفيق التهمة للمتهم وافتقار الدعوى لوجود دليل إدانة يقيني، وانتهى إلى طلب البراءة واحتياطيا باستعمال منتهى الرأفة، مشيرا الى ان الدليل الوحيد على ارتكاب المتهم للواقعة يقوم على تحريات المباحث، ومن ثم تخلو الأوراق من دليل جازم يمكن ان تعول عليه المحكمة لإسناد الاتهام للمتهم الذي اعتصم بالإنكار.

من جهة اخرى، قضت محكمة الجنح ببراءة مواطنة من إهانة رقيب أول بالداخلية في مخفر وحضر عن المتهمة المحامي احمد عبدالكريم وقدم مذكرة بدفاعه قال فيها ان المتهمة ليس لديها قصد جنائي من تلك الالفاظ حيث انها كانت تقصد منها ان يحسن تعامله معها، كما اكد المحامي تلفيق الاتهام وهو ما وضح خلال تضارب الأقوال في حقيقة اللفظ، حيث جاء في البلاغ لفظ مغاير عما ورد في التحريات وبما قرره المجني عليه وشاهده وختم المحامي طلباته بطلب الحكم ببراءة موكلته.