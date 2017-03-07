ضمن جهود أجهزة وزارة الداخلية في محاربة الجريمة بشتى أنواعها والحد من القضايا المجهولة.

تمكن رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية - إدارة مباحث الفروانية - من إلقاء القبض على مواطن وغير كويتي قاما بسرقة (6) مركبات من نوع وانيت وحرق بعضها للتخلص من آثارهما.

ووردت عدة بلاغات عن سرقة مركبات وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل لجمع المعلومات والاستدلالات والقيام بالمزيد من التحريات التي أكدت جميعها ضلوع المتهمين في القيام بهذه السرقات.

وبعد اتخاذ الاجراء القانوني تم القبض عليهما وقد اعترفا بجرائمهما وسرقتهما (6) مركبات، وارشد المتهم الثاني إلى إحدى المركبات التي تمت سرقتها وهي محترقة بالكامل.

هذا، وتمت إحالتهما إلى جهات الاختصاص.