هاني الظفيري

في سيناريو اشبه بما دار في فيلم «النوم في العسل» للفنان عادل امام حينما طلب من زوجته ان ترافقه الى منطقة الاهرامات للتخلص من تلوث العاصمة ولقضاء اوقات مريحة، كرر زوج سيناريو شبيها حيث طلب من زوجته ان تخرج معه الى نزهة وبدلا من ان يأخذها الى احد المطاعم الفاخرة توجه بها الى البر ومن ثم لقنها علقة ساخنة، الزوج برر ما قام به في مخفر ضاحية جابر الأحمد بأنه غيور وزوجته تزيد من غيرته واعترف بضرب زوجته.

وبحسب مصدر امني، فان مواطنة تقدمت الى مخفر جابر الأحمد واتهمت زوجها بخطفها الى منطقة برية وضربها ضربا مبرحا وبعد ان انتهى من اعتدائه عليها اعادها الى منزل اسرتها، هذا وقدمت المجني عليها في ملف القضية تقريرا بالاصابات التي لحقت بها.