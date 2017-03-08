محمد الجلاهمة

أبلغ مصدر أمني «الأنباء» بأن قطاع البحث الجنائي شرع في البحث عن شخص يرجح انه مواطن بعد ورود بلاغات من مواطنين تفيد بتعرضهم للنصب من قبل مواطن زعم انتسابه زورا الى عائلة مرموقة ونصب عليهم بتكييش القروض وسرقهم مبالغ مالية، وقال مصدر امني ان اكثر من مواطن تقدموا الى مخفر المباحث الجنائية وقالوا إنهم تعرفوا على مواطن وقدموا صورة بطاقته المدنية وانه يدعي انه يقوم بتكييش القروض ويستغل الشباب والبنات والعجائز وينصب عليهم ثم يغير تلفونه وعنوانه ويدعي انه من عائلة مرموقة وهذا غير صحيح وتبين انه متورط في قضايا من اصحاب السوابق ونصاب محترف «دايم» في اماكن ومقاهي الكشخة.