أحمد خميس

أدخل شخص خليجي من مواليد 1984 الى العلاج لبعض الوقت في العناية المركزة في مستشفى الجهراء قبل ان ينتقل الى العلاج، وسجلت له قضية حملت عنوان اعتداء بالضرب بتصنيف جنايات.

وبحسب مصدر امني فإن احد اقارب المجني عليه تقدم الى مخفر شرطة النعيم وقدم تقريرا طبيا صادرا عن مستشفى الجهراء جاء فيه: ادعاء حدوث مشاجرة مع الغير مما ادى الى جروح وسحجات بالرأس والذراعين مع آلام شديدة بالذراع والصدر الايمن وقد تم عرض المريض على طبيب العظام لتبيان اي كسور، والمريض عوامله الحيوية مستقرة، كما تم عرض المريض على طبيب العيون لوجود جروح حول العين اليسرى، وبعد فحص المريض وعمل الاشعة تبين وجود خلع بمفصل المرفق الايمن مع كسر برأس عظمة الكعبرة اليمنى ودخول المريض في جناح رقم 9 جراحة، وقال المبلغ ان قريبه ضرب من شخصين معلومين وتم الاعتداء عليه بسلاح ابيض (سكين) وكذلك عصا من الحديد حسب افادته، وحصلت الواقعة في مستشفى الجهراء وتم الاتصال على وكيل نيابة الجهراء المناوب حسن الملا وافاد بتسجيلها جناية رقم 21/2017 تحت مسمى اعتداء بالضرب.

هذا، وجار الوقوف على ملابسات المشاجرة.