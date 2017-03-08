مؤمن المصري

قضت الدائرة السابعة بمحكمة الجنايات ببراءة مواطنين من تهمة ابتزاز موظف بنك، تتلخص الواقعة فيما ابلغ عنه موظف البنك ان المتهم الاول ابتزه وطلب منه مبلغ 3000 دينار مقابل عدم قيامه باتهامه بافشاء اسرار بنكية وانه يعتقد ان المتهم الثاني شريكه في الجريمه حيث انه قرر، بحضور احد اصدقائه الى البنك لاجراء معاملة بنكيه تخصه وبعد الانتهاء منها، طلب منه ان يستعلم عن حساب المتهم الاول بعد ان اتصل به وتحدث مع موظف البنك الذي تاكد بانه صاحب الحساب، وبعد ذلك اتصل به المتهم الاول من خلال صديقه الذي استعلم وطلب منه مبلغ 3000 دينار حتى لا يقدم شكوى ضده، لكنهما لم يتفقا على ذلك فتدخل الصديق واتصل بالمتهم الثاني طالبا منه التوسط لدى المتهم الاول لتقليل المبلغ نظرا للعلاقة القوية التي تربطه به وبعدها رد عليهم بان المتهم الاول يطلب مبلغ 6000 دينار فقدم موظف البنك الشكوى ضد المتهمين على اعتبار ان زيادة المبلغ حدثت بعد تدخل المتهم الثاني ويعتقد انه شريكه لارتفاع المبلغ بعد التدخل وعلى اثر ذلك قام المجني عليه موظف البنك بالتنسيق مع المباحث وقام بترتيب موعد مع المتهم الثاني لتسلم المبلغ وعمل كمينا له وضبطه متلبسا.

وحضر المحامي بشار النصار مع المتهم الثاني والذي دفع بعدم توافر اركان الجريمة حيث ان المجني عليه والشاهد وضابط المباحث وجهوا اتهامهم له بناء على اعتقاد ففي كل المواقع بالتحقيقات كانت عباراتهم «اعتقد» وان الاحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا الظن والتخمين وان المتهم الثاني لم يتصل باي من الاطراف وعلمه بالقضية جاء من الشاكي بعد اتصاله به وهذا كله يؤكد عدم صدق الشاكي وعدم وجود دور للمتهم الثاني.