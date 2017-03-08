عبدالله قنيص

قبل نحو أسبوع نشرت «الأنباء» قضية تتعلق بضبط شخص من غير محددي الجنسية امتهن تزوير شهادات الراتب للموظفين في القطاع الحكومي مقابل مبالغ مالية وذلك بهدف تمكينهم من التقدم الى الشركات التجارية وشراء سلع جديدة بالاقساط نظرا لعدم تناسب رواتبهم.

ويوم أمس الاول سقط في قبضة رجال المباحث الجنائية وتحديدا ادارة التزييف والتزوير مواطن يعمل موظفا مدنيا في وزارة الداخلية امتهن نفس الأمر، واعتاد على تزوير شهادات الراتب للموظفين في الجهاز الحكومي مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 300 و500 دينار.

وضبط في منزل المواطن في الجهراء سكنر وطابعة وأختام مزورة تعود لمسؤولين يستخدمها في انجاز المعاملات، وعثر في منزل المتهم ايضا على معاملات جاهزة للتسليم وأقر المتهم بأنه يمارس هذا العمل بمقابل مالي بحيث يستطيع الوفاء بالتزاماته المادية على حسب إفاداته كما زعم.

وكانت معلومات قد وردت الى مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية بالانابة اللواء محمد الشرهان قطاع الأمن الجنائي تفيد بأن مواطنا امتهن تزوير شهادات الراتب فتم استدراجه بعد إذن نيابي، حيث تم إرسال مصدر له لاستخراج شهادة راتب تفيد بأن المصدر قد حدث براتبه زيادة، ليتم ضبطه وأدلى باعترافات تفصيلية.