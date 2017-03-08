أحمد خميس

بعد أسبوع من الهدوء الذي شهدته منطقة تيماء، وتحديدا شارع النجاشي الذي كان مسرحا للاستهتار والرعونة، عاد المتجمهرون والمستهترون لمعاودة نشاطهم واستهتارهم، ورصدت أجهزة الداخلية تجمهرا لنحو 50 شخصا و3 أشخاص يستعرضون بمركباتهم بحركات خطيرة ويعرضون حياتهم وحياة الآخرين للخطر.

وبحسب تقرير اطلعت عليه «الأنباء»، فإن إحدى دوريات الأمن العام رصدت تجمهرا في شارع النجاشي بتيماء، وكان عدد المتجمهرين نحو 50 شخصا بالإضافة إلى عدد من المركبات، وقاموا بحركات استهتار تسببت في تعطيل حركة السير، وتم إبلاغ مخفر تيماء بالواقعة لاتخاذ الاجراءات اللازمة.