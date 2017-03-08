هاني الظفيري

تبدأ غدا الخميس فعاليات «مهرجان يوم رجل الإطفاء الخامس عشر» والذي سيقام برعاية وحضور الشيخ محمد العبدالله وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة ويستمر حتى السبت المقبل.

ووصف مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الإدارة العامة للإطفاء العقيد خليل الأمير المهرجان بانه بمنزلة عيد لجميع الإطفائيين، ولفت إلى أن المهرجان سيتضمن معارض متنوعة لقطاعات الإطفاء ومعارض لأجهزة الإطفاء والإنقاذ في مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية وفعاليات خاصة بالطفل تهدف إلى التوعية والترفيه ومعرضا لآليات ومركبات الإطفاء المتنوعة ومسابقات توعوية وجوائز على المسرح الروماني.

وأوضح العقيد الأمير ان الجهات المشاركة بالمهرجان هي وزارة الدفاع متمثلة بقيادة إطفاء الجيش الكويتي، ووزارة الداخلية بالادارة العامة للدفاع المدني، والحرس الوطني بوحدة الإطفاء ووزارة الصحة بإدارة الطوارئ الطبية والإنقاذ، وشركة نفط الكويت بمجموعة الامن والاطفاء، ومؤسسة البترول الوطنية الكويتية بقسم الإطفاء، مشيرا الى ان الجهات الراعية للمهرجان أولاها الراعي البلاتيني وهي مؤسسة البترول الكويتية والذهبي شركتا ايكويت للبتروكيماويات والمشروعات السياحية والراعي الفضي شركة بحرة التجارية والبنك الدولي ومدرسة دسمان ثنائية اللغة بالإضافة الى الراعي الإعلامي صحف «الأنباء» و«القبس» و«النهار».