مؤمن المصري

قضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم محكمة اول درجة القاضي بحبس مواطن 3 سنوات مع الشغل والنفاذ والغرامة 1000 دينار عن تهمة الاتجار بالسلاح، وقضت مجددا ببراءته مما اسند اليه من اتهام.

واسندت النيابة العامة للمتهم أنه حاز وأحرز سلاحا ناريا «كلاشنكوف» مما لا يجوز حيازته وإحرازه، كما حاز وأحرز سلاحا ناريا «شوزن» بغير ترخيص من الجهة الادارية المختصة على النحو المبين بالتحقيقات، كما أسندت اليه انه حاز وأحرز طلقات نارية 16 طلقة نارية خاصة بسلاح «كلاشنكوف» بغير ترخيص من الجهة الادارية المختصة، وحاز وأحرز الأسلحة والذخائر موضوع الاتهامات السابقة بقصد الاتجار على النحو المبين بالتحقيقات.

وحضر أمام المحكمة المحامي زيد الخباز عن المتهم ودفع ببطلان الإذن بالقبض والتفتيش لعدم جدية التحريات، كما دفع ببطلان الاجراءات التالية على القبض والتفتيش الباطلين، وذلك ما كانت القاعدة في القانون ان ما بني على باطل فهو باطل، وأن هذا البطلان يطال الدليل المستمد منها والمتمثل في أقوال ضابط الواقعة فلا يعتد بشهادته عما أجراه من إجراءات باطلة.