محمد الجلاهمة

احتجز زوجان مصريان في نظارة مخفر السالمية على خلفية قضية اعتداء بالضرب واتلاف مال الغير، وجاءت القضية عقب خلاف على تسعيرة توصيلة، وبحسب مصدر أمني فإن عمليات الداخلية تلقت بلاغا من سائق تاكسي أبلغ من خلاله تعرضه للضرب وهو ما أفقده الوعي ودعاه إلى ان ينحرف ويصطدم بحائط.

وقال السائق انه توقف لرجل وامرأة وتبين انهما زوجان، وبعد أن أوصلهما، قدم له الزوج قيمة التوصيل وحينما رفضها وكان بصدد التوجه إلى المخفر قام الزوج بضربه على رأسه وهو ما تسبب في فقدانه الوعي واصطدامه بحائط واتلافه التاكسي، وقدم السائق تقريرا طبيا.