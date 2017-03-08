محمد الدشيش

فتح رجال مباحث الأحمدي تحقيقا مع حارس مزرعة آسيوي في محاولة لتحديد هوية لصوص مجهولين تسللوا الى داخل المزرعة ليلا وداهموا الغرفة التي يقيم فيها الحارس وكبلوه وسرقوا من داخل المزرعة 17 رأس غنم، وبحسب مصدر امني فان مواطنا ابلغ عمليات الداخلية بأنه حاول الاتصال بحارس مزرعته عدة مرات وحينما لم يستجب سارع الى المزرعة خشية من ان يكون الحارس مات بسبب الدوة ولدى دخوله غرفة الحارس وجده مكبلا، وأفاد الحارس بأن هناك 3 لصوص اقتحموا غرفته وكبلوه حيث كانوا على وانيت وسرقوا 17 رأس غنم وهربوا الى جهة غير معلومة.