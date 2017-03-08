محمد الدشيش

بسيناريو سرقة محلات الذهب والتي في الغالب تستخدم فيها آلية هدم الحوائط تعرض محل للهواتف النقالة في منطقة الفروانية الى السرقة، وتمكن الجناة من سرقة هواتف تزيد قيمتها على 5 آلاف دينار، ويقدر عددها بـ 60 هاتفا، وانتقل رجال الأدلة الجنائية لرفع البصمات من داخل المحل لتحديد هوية الجناة.

وبحسب مصدر امني فإن صاحب محل للهواتف اتصل على عمليات الداخلية، أفاد بانه فوجئ صباح امس بأن الحائط الجانبي من داخل بناية بها المحل هُدم وتسلل الى داخل المحل لصوص سرقوا محتوياته، وعلى الفور وصل رجال الأدلة الجنائية وتم رفع الآثار ومن ثم ترك لصاحب المحل الدخول لحصر المسروقات، وأفاد بأن المسروقات هواتف واكسسوارات ومبالغ مالية.