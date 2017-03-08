محمد الدشيش

أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور بالإنابة اللواء فهد الشويع أن أسبوع المرور الخليجي الذي تنطلق أنشطته تحت شعار «حياتك أمانة» يجسد التضامن والتكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويبرهن على أن مسيرة التعاون المروري بين الدول الشقيقة قطعت شوطا كبيرا كونها تنطلق من قواعد راسخة وركائز عميقة الجذور، مشيرا الى أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق م.الشيخ خالد الجراح أصدر توجيهاته بوضع كافة الإمكانات وتذليل جميع العقبات لإنجاح هذا الحدث المروري الخليجي المهم.

وأوضح اللواء الشويع أن أبرز الانشطة التوعوية لأسبوع المرور الخليجي لهذا العام تتمثل في الحد من السرعة وعدم استعمال الهاتف النقال أثناء القيادة وربط حزام الأمان وعدم الوقوف في الأماكن المخصصة للمعاقين، وكلها بمنزلة رسالة إلى المجتمع بمختلف مؤسساته ومنظماته وأفراده ودعوة للجميع الى تحمل المسؤولية كإسهام مجتمعي شامل في صياغة مستقبل أفضل للثقافة المرورية المجتمعية، مضيفا أن أسبوع المرور الخليجي يركز على الجانب التوعوي دون النظر إلى التشدد في التعامل مع مرتادي الطرق من قائدي المركبات.

وشدد اللواء الشويع على أن اختيار شعار «حياتك أمانة» جاء من أجل الدعوة لتضافر كل الجهود للحد من الحوادث المرورية وما ينتج عنها من ازهاق للأرواح، مشيرا إلى أن حوادث الطريق وتداعياتها هي مشكلة عالمية تعاني منها كل دول العالم.