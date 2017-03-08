مؤمن المصري

قررت محكمة الجنايات امس مد أجل الحكم في قضية أمن دولة المعروفة اعلاميا باسم «خلية العبدلي» والمتهم فيها 24 مواطنا بتهمة التدريب على حمل السلاح في معسكرات حزب الله في لبنان، الى جلسة 28 مارس الجاري، وذلك بعد ان تمت احالة القضية من محكمة الاستئناف التي قضت بعدم الاختصاص عن واقعتي التدريب على حمل السلاح واستخدام المفرقعات خارج الكويت في لبنان وإعادة القضية في هذا الشأن لمحاكمة المتهمين.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى عدد من هؤلاء المتهمين تهمة ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي الكويت وتهمة السعي والتخابر مع (إيران) ومع جماعة (حزب الله) التي تعمل لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد الكويت من خلال جلب وتجميع وحيازة وإحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت بغير ترخيص وبقصد ارتكاب الجرائم بواسطتها.

يذكر ان محكمة الاستئناف ايدت حكم محكمة أول درجة «الجنايات» بإعدام المتهم الأول في القضية والمتهم بها 26 شخصا، كما قضت بتأييد المؤبد للمتهم السادس، فيما برأت 10 متهمين، وخفضت عقوبة خمسة متهمين واستبدلت الحبس بغرامة لأربعة آخرين، فيما قضت بعدم جواز نظر استئناف النيابة العامة للمتهم الثالث والعشرين المحكوم بالإعدام حتى ينقضي ميعاد المعارضة.