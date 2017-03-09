وجه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق.م الشيخ خالد الجراح، بضرورة إتاحة كل الإمكانات واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإنجاح مؤتمر الكويت الإقليمي الأول لحماية الأطفال من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي الذي تنظمه وزارة الداخلية ويشارك فيه مجموعة بارزة من المتخصصين والخبراء وأساتذة الجامعات من داخل الكويت ومن الدول العربية وغيرها لمواجهة قضايا العنف ضد الأطفال الناجمة عن تعاملهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية العميد عادل الحشاش، إن المؤتمر والمقام تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء والمزمع عقده 21 مارس الجاري يجسد اهتمام الدولة بحماية الأطفال ورعاية حقوقهم ودعمهم بكل السبل والوسائل وخطوة على الطريق الصحيح لتأكيد الدور الاجتماعي للمؤسسة الأمنية والذي يتصاعد يوما بعد يوم من أجل حماية أبناء المجتمع.