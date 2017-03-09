عبدالله قنيص
أغلق رجال مباحث الجهراء ٣ قضايا سلب ارتكبت خلال الأيام الماضية بعد ضبط شابين بدون.
وكان وافدون قد أبلغوا بأن مجهولين يسلبونهم محافظهم وموبايلاتهم عنوة، وبتكثيف التحريات تم حصر المشتبه بهم في مجال تلك القضايا وتم ضبط (س. س. ه) غير كويتي من مواليد 1999، و(ن. غ. م)غير كويتي من مواليد 1999 واعترفا بارتكابهما 3 قضايا سلب وهي رقم 12/2017 و18/2017و 19/2017 وكلها جنايات النعيم (سلب بالقوة).
وتم عمل طابور عرض قانوني للمتهمين أمام المجني عليهم الذين تعرفوا على المتهمين منذ الوهلة الأولى، اللذين أحيلا إلى جهات الاختصاص.