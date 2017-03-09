هاني الظفيري

ألقى رجال مباحث الأحمدي القبض على مواطن اتهم بسرقة مركبة مصري في الظهر، وكان المصري الذي يعمل مندوبا قد ابلغ عن سرقه مركبته، وبعد التحريات تبين أن اللص مواطن يدعى (ع.ع.م) مواليد 1990- عاطل هو من قام بسرقة المركبة، وتم العثور عليها من قبل مخفر هدية، وكشفت التحريات أن المتهم المذكور هو من ارتكب الواقعة، وبمواجهته بالتهمة أقر واعترف بذلك وانه كان بحالة غير طبيعية.



وكان يسرق المركبة بواسطة مقص صغير ومفتاح. ويقوم باستخدامها لفترة ثم يلقي بها بالساحات الترابية في المناطق المأهولة وكشف عن العديد من المركبات القديمة التي قام بسرقتها، وأحيل إلى جهة الاختصاص.