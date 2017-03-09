محمد الدشيش

أقرت وافدة عربية تعمل مندوبة لاحدى شركات العطور بالنصب على مواطن مسن

بــ 5 آلاف دينار، مشيرة الى أنها استبعدت ان يبلغ المسن عنها لكون الشكوى غريبة ومن الممكن أن يتضرر خصوصا ان الفتاة التي طلبها للزواج تقل عن عمر احفاده. وبحسب مصدر أمني، فإن مواطنا تجاوز

الـ 65 عاما تقدم الى مخفر شرطة الجهراء ابلغ انه تعرف على سيدة عربية تعمل مندوبة وأنها فائقة الجمال، حيث أبلغته بأن قريبتها تقيم في احدى الدول الخليجية وتعمل هناك.

وقال المسن شاهدت صورة قريبة الوافدة واعجبت بها وطلبت 5000 دينار مقابل ان تزوجني منها، واضاف اخذت مني المال وفوجئت بها تتهرب وتبلغني بان زوجة المستقبل ترفض فأبلغتها بانني اريد المبلغ فهربت.



وإزاء ما أفاد به المبلغ انه تم ضبطها من قبل رجال المباحث، حيث كانت تستعد للسفر الى موطنها حيث اعترفت بالنصب وتبين ان الوافدة كانت ستغادر بعد 24 ساعة من ضبطها.