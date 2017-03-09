أحمد خميس
أمر وكيل نيابة الجهراء عبداللطيف الهولي بتسجيل قضية برقم 30/2017 لمواطن بعنوان «ضرب بقصد الإجهاض»، وجاءت القضية بعد ان اتهمت المدعية زوجها بضربها بقصد إجهاضها.
وبحسب مصدر امني فإن مواطنة من مواليد 1966 حضرت الى مخفر الجهراء وأحضرت تقريرا طبيا تضمن ادعاء تعرض للاعتداء بالضرب أدى الى جرح بالشفة السفلية وجرح بالرسغ الأيسر وآلام شديدة بالإضافة الى آلام بالظهر، كذلك قدمت المواطنة تقريرا باسم شقيقتها تضمن تعرضها للضرب ومحاولة إجهاضها من قبل زوجها الخليجي.
وكشف تقرير آخر صادر عن مستشفى الجهراء ان شقيقة المبلغة حامل في الشهر السادس، وتم حجزها في الملاحظة بقسم النساء والتوليد.