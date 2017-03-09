مشاري المطيري

ألقى رجال مباحث السالمية القبض على مصرية تخصصت في سرقة محلات المكياج، وكان مواطن يدعى (ع.ف.أ) من مواليد ١٩٩٤ قد تقدم لدى مخفر السالمية بصفته صاحب محل للمستحضرات التجميلية، حيث أبلغ عن تعرض محله في مجمع تجاري شهير للسرقة من قبل امرأة دخلت بقصد شراء المستحضرات وقامت بوضع اكثر من مستحضر تجميلي بحقيبتها عن طريق الحيلة بإخفاء المسروقات بمنديل ثم وضعها في حقيبتها ولاذت بالفرار وانتقل رجال الأمن إلى المحل وتم استخراج كاميرات المراقبة، وبإجراء المزيد من البحث والتحري ومراقبة المكان تم التوصل إلى بيانات المتهمة وتدعى (ح.م.ج.) مصرية مواليد ١٩٦٧ وتم ضبطها وإحضارها إلى مكتب مباحث السالمية وبتوجيه التهمة المنسوبة لها أقرت واعترفت بارتكابها بالإضافة إلى وقائع مماثلة واحيلت إلى جهة الاختصاص.