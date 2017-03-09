عبدالله قنيص - مشاري المطيري

تمكن رجال مباحث حولي من اغلاق قضية تهجم كلب على مواطن وعضه بتوقيف فتاة اعترفت بأن الكلب يعود لها وان المدعي تحرش بالكلب فكان الرد العض، وكان مواطن من مواليد 1996 قد تقدم ببلاغ الى مخفر سلوى وافاد بتعرضه للتهجم من قبل كلب مواطنة تدعى ن ه س ا - مواليد ١٩٤٩ وعليه تم تسجيل قضية تحمل رقم ٥٢/٢٠١٧ جنح سلوى (اهمال برعاية حيوان) وبعد البحث والتحري حول الواقعة، كشفت التحريات ان ابنة المدعى عليها هي المسؤولة عن الكلب وقت الواقعة وان الام كانت خارج البلاد في ذلك التاريخ وحضرت الابنة الى المخفر وبمناقشتها حول الواقعة اقرت بأنها بالفعل المسؤولة عن الكلب في هذه الفترة وافادت بان الشاكي هو من قام بمضايقة الكلب اولا فهجم عليه، وتم احالتها لجهة الاختصاص.