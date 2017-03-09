محمد الجلاهمة

أخمدت فرق الإطفاء حريقا محدودا اندلع في أحد الفصول الدراسية بمدرسة ام مبشر الأنصارية الثانوية للبنات والكائنة في منطقة تيماء بمحافظة الجهراء، وكان مركز عمليات الإدارة العامة للإطفاء قد تلقى صباح امس بلاغا بالحريق، وتم توجيه فرق الإطفاء من مركزي الجهراء الحرفي والجهراء واتضح أن الحريق اندلع في فصل دراسي يقع بالطابق الأول.

وأجرى فريق التدخل السريع التابع للمدرسة إجراءات الإخلاء الاحترازية فور اندلاع الحريق ووقعت بعض حالات الاختناق والإغماء في صفوف الطالبات بسبب استنشاق الدخان والخوف والهلع، وأصيبت ١٠ طالبات بالاختناق والإغماء وتعاملت مع حالتهن فرق الطوارئ الطبية.

وفتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادث وملابساته تمهيدا لرفع التقرير الفني الى المختصين بعد ظهور النتائج.