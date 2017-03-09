مؤمن المصري

أيدت محكمة الاستئناف حكم أول درجة بإلزام زوجة بإعادة المهر البالغ ٤٠٠٠ دينار إلى الزوج بعد زواج استمر ١٤ سنة وأثمر أربعة أبناء. حضرت عن الزوج أمام المحكمة المحامية نورة الرقم وبينت أن الزوجة أقامت دعوى طلاق للضرر دون مبرر وادعت النفور من الحياة الزوجية بلا مسوغ شرعي.

وصدر حكم بتطليقها من دون عوض وهو الأمر الذي حدا بنا إلى إقامة الدعوى والمطالبة بإعادة المهر.



وأضافت الرقم انه ثبت من التقرير أن الإساءة كلها من الزوجة وقدمنا إلى المحكمة مستندات وطلبنا إعادة المهر للزوج وعدم استحقاق الزوجة حقوقها المترتبة على الزواج والطلاق كون الإساءة كانت منها.