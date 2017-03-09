محمد الجلاهمة ـ محمد الدشيش

كشفت التحقيقات في قضية سرقة مجوهرات تقدر بـ250 الف دينار عن ان الجاني هو صهر المُبلّغ وليس الخادمة التي وجهت اليها الاتهامات.

وكان مواطن يعمل تاجر مجوهرات تقدم الى مخفر الرميثية مُبلغا عن سرقة مصوغات، مشيرا الى انه كان مع زوجته خارج المنزل وعند عودتهما اكتشف سرقة المشغولات الذهبية من «كبت» غرفة زوجته، وفور تحرير البلاغ نشط رجال مباحث المخفر في اجراء تحريات حول الواقعة، وتم ضبط الخادمة التي انكرت التهمة خلال التحقيق معها، لكن كشفت التحريات عن مفاجأة لم تكن متوقعة، وهي ان السارق صهر المبلّغ وزوج ابنته وليس الخادمة، وتم ضبط المتهم، واعترف بارتكابه السرقة معللا ذلك بأنه يمر بضائقة مالية، واحيل الى جهات الاختصاص.